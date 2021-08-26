Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç var

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hizmet binasını basın mensuplarına tanıttı.

"İHTİYAÇ OLDUĞU KESİN"

Akarca, gazetecilerin sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları söyledi: Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Bizim de kanaatimiz o yönde. Bu alanın başı boş. Herkesin şerefi ve haysiyetiyle oynayıp çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez.

"YASAL BOŞLUK VAR"

Avrupa ülkelerinde bu düzenlemelerin örnekleri var. Biz geciktik bile bu konuda. Dileyen sahte hesap açabiliyor. Bu hesaplarından kimler tarafından açıldığı sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç.

GÜNDEM Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmalara hız verildi