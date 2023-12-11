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Yargıtay kararının ardından HEDEP yine ismini değiştirdi

Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin HEDEP kısaltmasının kapatılan HADEP'e benzemesi nedeniyle değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine parti cephesinden yapılan açıklamada, kısaltmanın "DEM Parti" olarak değiştirildiği belirtildi.

12:23 - 11/12/2023 Pazartesi
Diğer
DEM Parti
DEM Parti

HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin süreç devam ediyor.


Bu kapsamda HDP, dava nedeniyle genel seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girdi.


Seçim sonrası yapılan kongrede ise bir kez daha isim değişikliğine gidildi ve partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olduğu duyuldu.


Yargıtay'dan döndü


Kısaltılmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.


Ancak alınan karar Yargıtay'dan döndü. Nedeni ise HEDEP’in, 1992 yılında kapatılan HADEP kısa adını andırması.


Kısaltılışının değişmesi istendi


Bunun üzerine benzerlik nedeniyle değişiklik yapılmasına karar verildi. Karar HEDEP’e bildirilince partiden yeni bir kısaltmanın bulunması istendi.


Son olarak parti cephesinden açıklama geldi.


HEDEP, DEM Parti oldu


Hafta sonu kısaltma değişikliği için tüzük kurultayı düzenlendi ve parti isminde herhangi bir değişiklik yapılmazken ‘demokrasi’ kelimesi kısaltmaya taşındı.


Böylelikle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti’nin yeni kısaltması HEDEP’ten DEM Parti’ye çevrildi.




#HEDEP
#Yargıtay
#DEM Parti
1 saat önce
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