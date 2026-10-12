Yargıtay'dan 2. el araçta kilometre sahtekarlığı için emsal karar

Sıfır araç fiyatları nedeniyle ikinci el piyasasına yönelen B.D. ve eşi, yılların birikimiyle 65 bin kilometredeki bir otomobil için galeri şirketiyle anlaşarak noter satışını tamamladı. Satış sonrası aracın muayene ve bakım geçmişini inceleyen mağdur tüketici, otomobilin gerçek kilometresinin 251 bin olduğunu öğrendi. Şirket yöneticilerinden sonuç alamayan vatandaş, dolandırıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN ŞOK KARAR: "ALICI KENDİSİ SORGULAYABİLİRDİ"

Soruşturmayı yürüten Savcılık, alıcının satış öncesinde kilometre kayıtlarını sorgulama imkanı olduğunu, eylemin "basit yalan" seviyesinde kaldığını ve dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği'nin de itirazı reddetmesi üzerine karar kesinleşti. Ancak Adalet Bakanlığı karardaki hukuka aykırılığı tespit ederek dosyayı "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY BOZDU: "ALICI SORGULASAYDI" GEREKÇESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kilometre düşürme eylemlerinde "alıcı da denetleseydi" denilerek dosyanın kapatılamayacağına karar verdi. Yüksek Mahkeme; muayene istasyonundan belgelerin temin edilmesi, eksperin dinlenmesi, aracın piyasa değerinin tespiti ve kilometre düşürmenin basit bir kontrolle anlaşılıp anlaşılamayacağına dair teknik bilirkişi raporu alınması gerektiğine dikkat çekerek takipsizlik kararını oy birliğiyle bozdu.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SATICILARIN HİLESİNE GEÇİT VERİLMEYECEK

Yargıtay'ın kararıyla birlikte ikinci el otomobil piyasasında "alıcı dikkat etseydi" veya "sorgulama yapsaydı" denilerek ayıplı mal kılıfı altında dolandırıcılık iddialarının üstünün kapatılması zorlaştı. Karar doğrultusunda, araç satışlarında kilometre müdahalesi yapan art niyetli satıcılar hakkında dolandırıcılık suçundan detaylı ceza soruşturması yürütülmesinin önü tamamen açılmış oldu.

Ekonomi

Elektrikli otomobilde ezber bozan liste: İsveç'ten gelen rapor şaşırttı en sağlam 10 model belli oldu

Gündem

İşverenin istifa oyununa mahkemeden emsal karar: Geçersiz sayıldı

Gündem

Whatsapp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Gündem

AYM'de yapay zeka dönemi: Binlerce dosya taranacak süreler kısalacak