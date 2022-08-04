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POLİTİKA

Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzatıldı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekliye sevk edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin bir sene uzatıldığını açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanının görev süresi uzatıldı, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekli edildi
YAŞ toplantısı

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle karara bağlandığını belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır."

Kalın, halen 264 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

  • "30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, görev suresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara ise hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Yavuz Türkgenci

2- Kemal Yeni

3- Sinan Yayla

Tümgeneral:

1- Mustafa Oğuz

Tuğgeneraller:

1- Burhan Aktaş

2- Hurşit Ağırcan

3- Ahmet Kasa

4- Mücahit Zorlutuna

5- Mehmet Özeren

6- Özkan Ulutaş

7- Alper Eser

8- Ahmet İbiş

9- Osman Alp

10- Mehmet Yasin Kalın

11- Şefik Atak

12- Faruk Metin

13- Nihat Ergün

14- Mustafa Köksal

15- Remzi Albasan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Yavuz Kılıç

4- Fikret Esin

5- Recep Erdinç Yetkin

6- Serhat Sözbir

7- Alper Yeniel

8- Mustafa Turhan Ecevit

9- Ercan Kireçtepe

10- Semih Ozangüç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- İsmail Güneykaya

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Fidan Yüksel

3- Necati Gündüz

4- Bülent Çetin

5- Gürhan Ergürhan

6- Sadık Uygur

7- Tansel Çokuysal

8- Ali Öztürk

38 general ve amiral emekliye sevk edildi

38 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekli olacak isimler şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümgeneral Erhan Uzun

-Tuğgeneral Göksel Sevindik

-Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali

-Tuğgeneral Faruk Yıldırım

-Tuğgeneral Oğuz Tozak

-Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin

-Tuğgeneral Selçuk Yavuz

-Tuğgeneral Taner Uysal

-Tuğgeneral Engin Candaş

-Tuğgeneral Sebahattin Türker

-Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan

-Tuğgeneral Yücel Özel

-Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör

-Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

-Tuğgeneral Oktay Ağbuga

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Oramiral Adnan Özbal

-Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar

-Tuğamiral Aykut Manioğlu

-Tuğamiral Hasan Çankaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

-Orgeneral Hasan Küçükakyüz

-Korgeneral Mehmet Özlü

-Tuğgeneral Yusuf Erge

-Tuğgeneral Oğuz Okuyucu

-Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral İdris Acartürk

-Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan

-Tuğgeneral Adem Çakır

-Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya

-Tuğgeneral Mustafa Köse

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

-Tümamiral Ayhan Gedik

-Tümamiral Hasan Özyurt

-Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar

-Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

-Tümgeneral Kutlay Demir

-Tümgeneral Ali Serin

-Tuğgeneral Gürel Özusta

-Tuğgeneral Gökhan Ergün

-Tuğgeneral Aziz Adalı

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