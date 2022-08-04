Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzatıldı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekliye sevk edildi

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensibiyle karara bağlandığını belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır."
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. https://t.co/OXjuw5Yerr
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. https://t.co/OXjuw5Yerr— Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2022
Kalın, halen 264 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacağını ifade ederek, şunları söyledi:
- "30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, görev suresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara ise hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Yavuz Türkgenci
2- Kemal Yeni
3- Sinan Yayla
Tümgeneral:
1- Mustafa Oğuz
Tuğgeneraller:
1- Burhan Aktaş
2- Hurşit Ağırcan
3- Ahmet Kasa
4- Mücahit Zorlutuna
5- Mehmet Özeren
6- Özkan Ulutaş
7- Alper Eser
8- Ahmet İbiş
9- Osman Alp
10- Mehmet Yasin Kalın
11- Şefik Atak
12- Faruk Metin
13- Nihat Ergün
14- Mustafa Köksal
15- Remzi Albasan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tümamiral:
1- İbrahim Özdem Koçer
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Yavuz Kılıç
4- Fikret Esin
5- Recep Erdinç Yetkin
6- Serhat Sözbir
7- Alper Yeniel
8- Mustafa Turhan Ecevit
9- Ercan Kireçtepe
10- Semih Ozangüç
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- İsmail Güneykaya
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Fidan Yüksel
3- Necati Gündüz
4- Bülent Çetin
5- Gürhan Ergürhan
6- Sadık Uygur
7- Tansel Çokuysal
8- Ali Öztürk
38 general ve amiral emekliye sevk edildi
38 general ve amiralin kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği belirtildi. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekli olacak isimler şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
-Tümgeneral Erhan Uzun
-Tuğgeneral Göksel Sevindik
-Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali
-Tuğgeneral Faruk Yıldırım
-Tuğgeneral Oğuz Tozak
-Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin
-Tuğgeneral Selçuk Yavuz
-Tuğgeneral Taner Uysal
-Tuğgeneral Engin Candaş
-Tuğgeneral Sebahattin Türker
-Tuğgeneral Mehmet Rifat Alkan
-Tuğgeneral Yücel Özel
-Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör
-Tuğgeneral Mustafa Enis Koç
-Tuğgeneral Oktay Ağbuga
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
-Oramiral Adnan Özbal
-Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar
-Tuğamiral Aykut Manioğlu
-Tuğamiral Hasan Çankaya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
-Orgeneral Hasan Küçükakyüz
-Korgeneral Mehmet Özlü
-Tuğgeneral Yusuf Erge
-Tuğgeneral Oğuz Okuyucu
-Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
-Tümgeneral İdris Acartürk
-Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan
-Tuğgeneral Adem Çakır
-Tuğgeneral Hüseyin Aziz Çetinkaya
-Tuğgeneral Mustafa Köse
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
-Tümamiral Ayhan Gedik
-Tümamiral Hasan Özyurt
-Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar
-Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı:
-Tümgeneral Kutlay Demir
-Tümgeneral Ali Serin
-Tuğgeneral Gürel Özusta
-Tuğgeneral Gökhan Ergün
-Tuğgeneral Aziz Adalı