Yaşadıkları holokostu Filistinlilere yaşatıyorlar

Zohar Chamberlain.
1948’de Filistin topraklarında doğduğunu söyleyen Regev, “Ben Yahudi olarak büyüdüm fakat hiçbir zaman bana dayatılan Siyonizm’e inanmadım her zaman karşısında durdum. Benim büyük babalarım ve dedelerim Filistin topraklarına geldi ve orada bulunan halkı zorla topraklarından ederek kendileri yerleşti. Bir Yahudi olarak, bu yaşananlara her zaman tepki gösterdim. Uzun süre Filistin halkının sesi olmak için aktivistlik faaliyetlerime devam ettim” diye konuştu.
MÜSLÜMAN OLDUM
Yahudilerin yaşadığı soykırımı şu an Filistinlilere uyguladığını belirten Regev, şunları kaydetti: “Benim büyüklerim de holokostta hayatlarını kaybetti. O zaman büyüklerimiz bize şunu öğretmişti: Holokost yaşanırken bütün dünya sessizdi. Ve biz zulüm dönemlerinde sessiz kalmamayı öğrendik. Fakat siyonist Yahudiler yaşadıkları holokostu Filistinlilere yaşatıyor. 2018’de Filistin’e döndüm. Filistinlilerin Allah’a karşı olan teslimiyetleri beni çok etkiledi. Ve ben de Müslüman olmaya karar verdim.”