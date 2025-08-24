Yeni Şafak
Yasak ağ ile balık tutan şahsa ceza

20:1024/08/2025, Pazar
IHA
Yasak olan 30 metre uzatma ağ ile amatör avcılık yapan şahsa ceza verildi.
Tunceli’de kullanılması yasak olan uzatma ağ ile avcılık yapan amatör balıkçıya para cezası kesildi.

Tunceli Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Tunceli ili merkez ilçesi Kanoğlu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Uzuncayır Baraj Gölü kıyısında; 24.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında, Merkez J.Asyş. Bot K.lığınca amatör balıkçılık yapan şahıslar kontrol edilmiştir. Kontrol esnasında B.Ö. İsimli şahsın kullanılması yasak olan 30 metre uzatma ağ iile amatör avcılık yaptığı tespit edilmiş, şahsa 3770 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen 30 metre uzatma ağ Tunceli İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilecektir. Uzatma ağ üzerinde yakalanan 8 adet canlı tatlı su kefali cinsi balık doğal yaşam alanı olan Uzunçayır Baraj gölüne bırakılmıştır" denildi.



#Tunceli
#Balık
#Yasak
