Yaşanan soykırımı dünyaya haykırmalıyız

Aksa Kadınları Derneği, 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı’nın 29’uncu yıl dönümünde ‘unutulan soykırımların tekrar edildiğini’ vurgulamak için bir grup Gazzeli ve Türk kadını Bosna Hersek’e gitti. Burada Srebrenitsa anneleriyle buluşan kadınlar 29 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın şu an Gazze’de yaşandığını belirterek, ortak acı vurgusu yaptı. Soykırımı yaşayan Boşnak kadınlarla bir araya gelen Gazzeli Nihad Abunasser, “Unutulan her soykırım tekrarlanır, biz bunu şu an Filistin’de yeniden görüyoruz. Bizler Boşnaklarla ortak acılara, hüzünlere sahibiz. Yaşanan her soykırımı unutmadan dünyaya haykırmalıyız” dedi.