Yaşanan soykırımı dünyaya haykırmalıyız

Aksa Kadınları Derneği, 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı’nın 29’uncu yıl dönümünde ‘unutulan soykırımların tekrar edildiğini’ vurgulamak için bir grup Gazzeli ve Türk kadını Bosna Hersek’e gitti. Burada Srebrenitsa anneleriyle buluşan kadınlar 29 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın şu an Gazze’de yaşandığını belirterek, ortak acı vurgusu yaptı. Soykırımı yaşayan Boşnak kadınlarla bir araya gelen Gazzeli Nihad Abunasser, “Unutulan her soykırım tekrarlanır, biz bunu şu an Filistin’de yeniden görüyoruz. Bizler Boşnaklarla ortak acılara, hüzünlere sahibiz. Yaşanan her soykırımı unutmadan dünyaya haykırmalıyız” dedi.

BENZER ACILARIN GÖLGESİ

Boşnaklarla aynı acıları yaşadıklarını ifade eden Abunasser, “Filistinliler 75 seneden fazla süredir İşgalcilerle tek başlarına mücadele ediyor. Bizler Gazzeliler olarak bugün Bosna’da katliamın yapıldığı yerde dünyaya bir mesaj veriyoruz. Benzer acıların gölgesinde birbirimize sarılıyoruz ve destek oluyoruz” diye konuştu. Abunasser sözlerini şöyle sürdürdü: "Srebrenitsa katliamı yaşandıktan sonra bir daha böyle katliamlar yaşanmaz deniyordu fakat gözümüzün içine bakarak Gazze'de binlerce insanı katlediyorlar."

Nihad Abunasser

TÜM DÜNYA SESSİZ

Gazzeli Nour Naim, “Şu an Bosna’da yaklaşık 30 sene önce gerçekleşen soykırım için Srebrenitsa’yı yaşayanlarla birlikte aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı zamanda vatanım Gazze’nin de bir soykırıma maruz kaldığı bir dönemde bu duyguları yaşıyorum. Bosna’da yaşanan soykırımları bizzat yaşamış iki şahısla karşılaştım ve söyledikleri Gazze’yi anlatıyor gibiydi; sadece “Bosna” kelimesini “Gazze” ile değiştirin. Aynı suçlar, aynı korkunç detaylar, aynı dehşet ve vahşet, aynı uluslararası ihmal ve komplolara şahit oldum. İnsan hakları kurumları ve uluslararası kuruluşlar dahil tüm dünya sessiz” dedi.

Nour Naim

GAZZELİ ANNELERİ EN İYİ BOŞNAK ANNELER ANLAR

Bosna Savaşı sırasında "ölüm yolunda" eşini ve 3 oğlunu kaybeden Srebrenitsa annelerinden Nura Mustafic, yaşadıkları acı dolu günlerin şimdi Gazze’de de yaşandığını ve Gazzeli anneleri çok iyi anladıklarını dile getirdi.

Srebrenitsa genelgesi Resmi Gazete'de

11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te 8 binden fazla insanın katledilmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından Avrupa'da yaşanan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının, insanlık

tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.







