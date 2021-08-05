​YAŞ’ta sürpriz yok

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan’ın onayladığı kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kararlar, 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

KARA’YA AVSEVER

Bir sürprizin olmadığı Şura’da komuta kademesindeki tek değişiklik, Kara Kuvvetleri’nde yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiği YAŞ’ta, Kara Kuvvetleri’nin en kıdemli orgenerali olarak 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi gelecek yıl dolacağından, askeri teamüller uyarınca Musa Avsever’e 2022’de Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılmış oldu.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Her iki isim de Mavi Vatan ve terörle mücadele başarıları nedeniyle son iki şurada görev süreleri uzatılmak suretiyle 4 yıldır kuvvet komutanlığı yapmıştı. Oramiralliğe 2018’de terfi eden Özbal, Cumhuriyet tarihinde donanmanın en uzun süreyle görev yapan 3. kuvvet komutanı.

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KARA’DA İKİ YENİ ORGENERAL

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Orgeneral Dündar’dan boşalan orgeneral kadrosuna iki yeni atama yapıldı. Korgeneraller Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe terfi ettirildi. Halen Genelkurmay 2. Başkanlığı’na da vekalet eden Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da orgeneralliğe terfi eden diğer isim oldu. Kara Kuvvetlerinde orgenerallik bekleyen diğer isimlerden 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, rütbesinde 7 yılı doldurması ardından emekliye sevk edildi. 4 yıllık rütbe bekleme süresini geçtiğimiz yıl dolduran Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci’nin ise görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

YENİ TÜMGENERALLER

Kara Kuvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Ümit Dündar

Musa Avsever

Sıra atamalarda

YAŞ’ta terfi ve temdit alan general ve amirallerin yeni görev yerlerine atamaları önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın onayıyla belirlenecek. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Atamalarda; Orgeneral Musa Avsever’den boşalan 1. Ordu’ya, askeri teamüller uyarınca en kıdemli orgeneral olarak 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın atanması olası. Orgeneralliğe terfi eden Selçuk Bayraktaroğlu’nun halen vekalet ettiği Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na asaleten atanabileceği, Ege Ordu Komutanlığı’na 7. Kolordu’dan atanan Korgeneral Ali Sivri’nin ise, Orgeneral Gürak yerine 2. Ordu Komutanlığı görevini üstlenebileceği belirtiliyor.

General sayısı arttı

Şura’da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi etti. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos’tan geçerli olarak emekliye sevk edildi. Şura kararlarıyla birlikte halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266’ya yükselecek.

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ERKEN EMEKLİLİK

Şura’da 9 general ve amiral ise 4 yıllık rütbe bekleme süreleri dolmadan, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu isimler arasında Tümamirallik rütbesinde 2 yılını henüz geride bırakan Foça Garnizon Komutanı Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu öne çıktı. Kara Kuvvetleri’nde, rütbelerinde 3 yılı geride bırakan Çetin Köklü, Yüksek Erdin ve Yücel Yazıcı, Deniz Kuvvetlerinde Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri’nde ise Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Yücel Soysal kadrosuzluktan emekliye sevk edilen diğer isimler oldu.

Yuvaya dönenlere terfi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ baskılarıyla ayrılan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası, yapılan çağrılara riayet ederek “yuvaya dönüş” kapsamında kuvvete dönen isimlerden Ertan Uzun, Cihangir Yay, Selahattin Akalp, Vedat Öncel, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu tuğgeneralliğe terfi ettirildiler.

Öte yandan YAŞ’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. Bu terfi kararı ile Gürdal, TSK’da tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu.