Yavuz bakıma

Son olarak Yavuz için 12 Ekim’e kadar görev yapmak üzere Navteks ilan edilmişti. Oruç Reis sismik araştırma gemisi 13 Eylül’de Antalya Limanı’na döndürülmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in diplomasiye fırsat verme adına geri çekildiğini açıklamıştı. Oruç Reis araştırma gemisinin ardından Yavuz da bakım için limana çekilirken, bölgede faaliyet yürüten bir tek Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi kaldı. Türk donanması eşliğinde görev yürüten Barbaros, Kıbrıs doğusunda Dipkarpaz güneyindeki araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım çalışmaları tamamlanırken, Kanuni sondaj gemisi de gerekli hazırlıkların ardından yeni yılda Karadeniz’de ilk görevine başlayacak.

GÜNDEM Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehlikeli tahrik: Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular