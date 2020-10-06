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ANKARA

Yavuz bakıma

Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs’ın güneybatısında Baf açıklarındaki faaliyetlerini tamamlayıp dün öğle saatlerinde Mersin Taşucu Limanı’na döndü. 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayan gemi, planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yeni görev yeri için limandan ayrılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yavuz sondaj gemisi
Yavuz sondaj gemisi

Son olarak Yavuz için 12 Ekim’e kadar görev yapmak üzere Navteks ilan edilmişti. Oruç Reis sismik araştırma gemisi 13 Eylül’de Antalya Limanı’na döndürülmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in diplomasiye fırsat verme adına geri çekildiğini açıklamıştı. Oruç Reis araştırma gemisinin ardından Yavuz da bakım için limana çekilirken, bölgede faaliyet yürüten bir tek Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi kaldı. Türk donanması eşliğinde görev yürüten Barbaros, Kıbrıs doğusunda Dipkarpaz güneyindeki araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım çalışmaları tamamlanırken, Kanuni sondaj gemisi de gerekli hazırlıkların ardından yeni yılda Karadeniz’de ilk görevine başlayacak.

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