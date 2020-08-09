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Gündem Yavuz Kıbrısın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor Oradayız
ANKARA

​Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor: Oradayız

Yavuz Kıbrıs'ın batısına gitti Oruç Reis emir bekliyor: Oradayız

Yunanistan ile Mısır arasındaki korsan anlaşmayı tanımayan Türkiye, Mavi Vatan’daki haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyecek. Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri, faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek. Tuzla’dan demir alan sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs’ın güneybatısındaki Baf açıklarında demirledi. Oruç Reis’in de çok yakında Antalya’dan hareket etmesi bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yavuz sondaj gemisi
Yavuz sondaj gemisi

Yunanistan’ın diplomatik çözüm arayışlarına girilen bir süreçte Mısır ile yaptığı sözde deniz yetki alanları anlaşması Türkiye tarafından yok hükmünde sayıldı; Kahire-Atina hattının hamlesine karşı Türk sismik araştırma ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz’deki faaliyet takvimine kaldığı yerden devam edecek.

Son sözü Türkiye söyler
GÜNDEM
Son sözü Türkiye söyler

Almanya Başbakanı Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricası üzerine çalışmalara 3-4 hafta ara veren gemiler, Erdoğan’ın önceki gün “Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz” beyanının ardından yeniden hareketlendi. Kıbrıs doğusunda Dipkarpaz burnu açıklarındaki Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi proje sahasındaki çalışmalarını yeniden başlattı. Tuzla Tersanesi’nde bulunan Yavuz Sondaj Gemisi ise Doğu Akdeniz’de Baf ve Limasol açıklarındaki proje sahasına gönderilerek burada demirledi.

Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmünde
GÜNDEM
Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmünde

İKİ GÜN ATIŞLI TATBİKAT

Yunanistan ile Mısır’ın sözde anlaşmasından sonra yayınlanan Navtex uyarınca bugün ve yarın Türk donanması Fethiye açıklarında atışlı eğitimler icra edecek. Halen Antalya Limanı’nda bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bu faaliyetlerin ardından verilecek emirle yeni proje sahasına gitmesi bekleniyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki planlı araştırma ve sondaj faaliyetlerine takvimde herhangi bir aksamaya yer vermeksizin devam etme kararlılığında. Türkiye’ye ait gemilerin araştırma-sondaj haritası, Atina-Kahire arasındaki anlaşmada belirtilen sahaları da kapsıyor.

Yunanistan çaresizlere oynuyor: Hafter ile MEB için anlaştı
OYNAT 00:00
Yunanistan çaresizlere oynuyor: Hafter ile MEB için anlaştı
Türkiye'nin Libya'daki adımları karşısında Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Yunanistan hükümeti, Hafter ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması için masaya oturdu. Libya'nın tek meşrı temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez 'cihat' ilan eden, ardından kendini 'ülkenin tek hakimi' olarak duyuran darbeci Hafter tarafı, Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi.

ORUÇ REİS EMİR BEKLİYOR

Ana karalar üzerinden değil, uluslararası deniz hukukuna aykırı olarak Girit ve Meis adaları üzerinden Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Atina, bu anlaşmayla Libya’daki ortağı Mısır ile Türkiye-Libya MEB anlaşmasını geçersiz kılmayı hedefliyor. Ancak Türkiye’nin planlı araştırma sahaları arasında Türkiye-Libya MEB sahası da bulunuyor.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, KKTC doğusundaki Dipkarpaz açıklarında savaş gemileri eşliğinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Oruç Reis’in de bu faaliyetler için emir beklediği belirtiliyor. Türkiye’nin Libya ile anlaşma sahasına araştırma ve sondaj gemileri göndermesini geciktirmek/engellemek üzere Yunanistan’ın önümüzdeki süreçteki diğer korsan hamlesinin ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamak olduğu belirtiliyor.

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