Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti

Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti

15:5528/05/2025, الأربعاء
DHA
Sonraki haber
Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti
Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa çarptığı kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Hasan Yıldırım, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Erhan A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle spor salonun giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Hasan Yıldırım'a çarptı. Yıldırım, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldırım ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldırım, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yıldırım'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra, Yenimahalle Gasilhanesi'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığına defnedildi.


Öte yandan Hasan Yıldırım'ın ölümü nedeniyle okuduğu Zeki Cevher İlkokulu'ndaki mezuniyet töreninin iptal edildiği öğrenildi.




#Samsun
#Vezirköprü
#Hasan Yıldırım
#Kaza
#Trafik kazası
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER! Yüzde 40 yerli araba modelleri hangileri?