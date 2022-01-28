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Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi

PKK talimatıyla kurulan ve HDP’nin yedek partisi olarak görülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) de örgüt kampı gibi. DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’na yapılan baskında çok sayıda yasaklı yayın, pankart, örgütsel genelge ve yazışma ele geçirildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi
DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’na yapılan baskında çok sayıda yasaklı yayın, pankart, örgütsel genelge ve yazışma ele geçirildi.

PKK talimatıyla kurulan ve HDP’nin yedek partisi olarak görülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) de örgüt kampı gibi.

DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’na yapılan baskında çok sayıda yasaklı yayın, pankart, örgütsel genelge ve yazışma ele geçirildi. 21 ayrı olaya karıştığı tespit edilen DBP İl Başkanı Seval Gülmez’in karantinada olduğu için daha sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

İl binasındaki 7 saatlik aramada ele geçirilen örgütsel dokümanların içeriğine Yeni Şafak ulaştı. Öldürülen teröristlerin DBP binasında anıldığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a saygı duruşunda bulunulan programlara HDP milletvekillerinin de katıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde HDP’li İmam Taşçıer, Dersim Dağ, Semra Güzel ve Remziye Tosun’un 6 teröristi burada andıkları tespit edildi. Binada TJA flamaları ile operasyonlarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları da bulundu.

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