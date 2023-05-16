Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız! Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!"