Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Yedili Masa liderlerinin paylaşımları dikkat çekti.
Karamollaoğlu: Küsmek yok kazanacağız
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Gültekin Uysal: Haydi
Davutoğlu bir kez daha Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Babacan: Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
HDP'li Mithat Sancar: Aynı çizgiyi sürdüreceğiz
Akşener'den ses yok
Yedili Masa liderleri, peş peşe yayınladıkları mesajlar ile Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti cephesinden hiçbir mesaj gelmedi. Seçim döneminde zehir zemberek açıklamalar yaparak 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve ardından geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalması sonrasında Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.