Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.