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ANKARA

Yeni anayasa değişmez gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir” dedi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yeni anayasa değişmez gündem
Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesini sundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir” dedi. Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesini sundu. Bozdağ, şunları söyledi: "Yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir. Vazgeçilmez hedefimizdir. Türkiye'de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey yeni anayasadır.” 2002'de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının 22 bin 747'ye çıktığını aktaran Bozdağ, kadın hakim ve savcı sayısı konusunda “Kadın hakim sayımız 2002’de 1725’tir. 2022 yılında bu rakam 7 bin 106’ya çıkmıştır. Kadın savcı sayımız 2002’de 122’dir. Bugün itibariyle bu rakam 1223’e çıkmıştır” dedi. Mahkeme sayılarının da artırıldığını anlatan Bozdağ, “Adli yargı ilk derecede 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 mahkeme varken şu anda 6 bin 950 mahkememiz var. Yüzde 94 artış sağlanmış. İlk derece idari yargıda 146 mahkememiz varken şu anda 214 var. Yüzde 47 oranında bir artış sağladık” bilgisini verdi.

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