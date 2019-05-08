Yeni çözüm süreci yok

İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 8 yıl aradan sonra görüşmesi ardından yazdığı mektupta yer alan detaylar, soru işaretlerne neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine, “Bu mektupta yer alanlar bizim devletimizi ilgilendiren bir mevzu değil. Biz çözüm süreci konusundaki düşünce ve görüşlerimizde netiz. Yeni bir çözüm süreci yok. Avukatlarıyla yasal olarak görüşüyor. Bir yasal prosedür var o uygulanıyor. Bunlara açılım manası yüklemeyelim” dedi.

Öcalan’ın SDG’ye mesajı konusunda da Fahrettin Altun, “Bizce burada SDG ifadesi önemli. SDG’ye doğrudan talimat vermesi, Türkiye’nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor” diye konuştu.