Yeni partiye az kaldı iddiası

Toplantının ardından açıklama yapan önceki Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti seçeneğinin masada olduğunu açıkça dile getirdi. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından konuşan Emre, önceliklerinin “partideki işgalin sona ermesi” olduğunu belirterek, “Kimse şunu düşünmesin; bizler çaresiz ya da çözümsüz değiliz. Elbette bir yol haritamız var” dedi. “Bekleme süresinin sonuna yaklaşıyoruz. O zaman kararımızı verecek ve kamuoyuyla paylaşacağız. Çok uzun zaman dilimleri olmayacak” ifadelerini kullanan Emre, yeni parti için henüz isim belirlenmediğini de söyledi.