Yeni taşındığı dairesindeki yangına uykusunda yakalandı

Antalya'da yeni taşındığı dairede yalnız yaşayan Aytaç K. uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan K.'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Antalya’da uyuduğu sırada evinde çıkan yangını fark eden şahıs, alevleri söndürmeye çalışırken yanarak yaralandı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 597. Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede yalnız yaşayan Aytaç K. uyuduğu sırada evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Komşuların zile basarak uyandırdığı Aytaç K., dairesinde çıkan yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan Aytaç K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı apartman sakinleri dumandan etkilenmemeleri için tedbir amacıyla binadan çıkarılırken, yangın nedeniyle apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

"Biz buraya bugün taşındık"

Apartmana aynı gün taşındıklarını söyleyen Mehmet Aktaş,
"Biz buraya bugün taşındık, evi yerleştiriyorduk. Gelinim dumanları fark etmiş. Oğlum da hemen 112’yi aradı. Sonra yanan adamı koridorda gördük. Hep birlikte aşağı indik. Allah korusun herkesin başına gelebilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yüzü ve omzu yanmış haldeydi"
dedi.


