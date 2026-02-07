Yeni taşındığı dairesindeki yangına uykusunda yakalandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 597. Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede yalnız yaşayan Aytaç K. uyuduğu sırada evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Komşuların zile basarak uyandırdığı Aytaç K., dairesinde çıkan yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan Aytaç K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı apartman sakinleri dumandan etkilenmemeleri için tedbir amacıyla binadan çıkarılırken, yangın nedeniyle apartmanda kısa süreli panik yaşandı.