Yeni teşkilat geliyor: Siber güvenlik tek elden

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapısı güvenliği tek elden yönetecek yeni teşkilat için düğmeye basıldı. İsmi Siber Güvenlik Başkanlığı olması beklenen teşkilatın kurulması için Meclis'e gönderilecek taslağın kısa zamanda AK Parti Grubu tarafından kanun teklifine dönüştürülerek kasım ayı içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi. Yeni teşkilat kararında, kamusal bilişim altyapısının son dönemde saldırılara maruz kalması ve İsrail'in yürüttüğü savaş politikasıyla bölgesel güvenliğe yönelttiği tehdit etkili oldu.





2025 YILINDA AKTİF

Başkanlık; tüm kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bakanlıkların da bilgi işlem ve veri merkezlerinin korunması noktasında gerekli koordinasyonu sağlayacak. Lübnan'da Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı saldırısı sonrasında çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın 2025 yılında aktif hale getirileceği vurgulandı. Kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı’na bağlı başkanlık düzeyinde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapı güvenliğini sağlayacak bir kurumun oluşturulmasının mümkün olduğunu vurguladı.





MİT’TEN FARKLI

Siber Güvenlik Teşkilatı aynı zamanda uydu sistemlerindeki haberleşme ağı üzerinde de gerekli güvenlik tedbirleri alınmasında da sorumlu olacak.Koordinasyon içerisinde diğer kurum ve kuruluşlarda siber güvenlik eğitimi de verecek. Yeni teşkilatın gerek çalışacak görevlerle ilgili unvan, ücret, tazminat gerekse diğer faaliyetleri için bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Yeni teşkilatın kurulması için gereken yasa teklifinin kasım ayına kadar Meclis'e sunulacağı öğrenildi. Kurulacak yapının Milli İstihbarat Teşkila-tı'ndan (MİT) farklı olacağı da vurgulandı.





'Yapay Zekâ' için Meclis komisyonu

TBMM'de, AK Parti'nin önerisi üzerine Meclis'teki tüm siyasi parti gruplarının da desteğiyle Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Genel Kurulu'nun dün yapılan görüşmelerinde yeni bir araştırma komisyonun oluşturulmasına karar verildi. Yapay zekânın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonda yapay zekâ programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmediği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılacak. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.















