Yeniden doğuşun müjdesi

30Ağustos’ta Ankara Etimesgut Havalimanı’nda başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, dün sona erdi. Yağmura rağmen büyük bir katılımın olduğu fuarda ziyaretçiler, yağmurluk giyip şemsiyeyle stantları inceledi. Etkinlik alanında düzenlenen kapanış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

DÜNYA HUZUR BULACAK

Burada konuşan Bakan Kacır, Cumhuriyetin 100’üncü yılında başkent ile buluşturdukları TEKNOFEST ile Ankara tarihinin en büyük organizasyonuna imza attıklarını belirterek, “Çok mutluyuz, çok gururluyuz. ‘Allah’ın izniyle Türk gençliği bizimle oldukça, milli teknoloji hamlesine tutundukça sırtımız yere gelmez’ dedik. Yalnızken kendimiz adına değil yeryüzü adına da daha ümitliyiz şimdi. Biliyoruz ki, inanıyoruz ki yolun sonu aydınlık. Biliyoruz ki, inanıyoruz ki Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı daha adil bir dünyayı mümkün kılacak. Türkiye kuvvetli oldukça dünya huzur bulacak” ifadelerini kullandı.

KİLOGRAMI 100 BİN DOLAR

Bakan Şimşek ise, Türkiye’de TEKNOFEST’ler sayesinde bir özgüven patlaması olduğunu ifade ederek “TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayisi ve müreffeh Türkiye akla geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, sahnenin önünde sergilenen KIZILELMA’ya dikkati çekerek ürünün kilogram değerinin 100 bin dolara kadar ulaşabildiğini kaydetti.

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKTI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl 1 milyonu aşkın gencin yarışmalara başvurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut’ta, bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası; aklı, fikri dışarıdan olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Ama güzel bir atasözümüz var; yiğit düştüğü yerden kalkar. Yaklaşık 80 yıl sonra umuda darbe vurulmaya çalışılan Etimesgut’ta TEKNOFEST’i düzenledik. Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla, SİHA’larımızı gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor, dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. 27 Eylül’de istiklalimizin sembol şehirlerinden, güzel İzmir’de buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. Allah’a emanet olun.”

Zeynep Ekinci

Hayallerimizi gerçekleştirdik

TEKNOFEST Ankara 2023, dün yapılan kapanışla başkentlilere veda etti. 5 gün süren etkinlikler her yaştan teknoloji, uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getirdi. Yeni Şafak’a konuşan teknoloji tutkunları hayallerinin TEKNOFEST ile gerçekleştiğini söyledi. Havacılık tutkunlarından biri olan Zeynep Ekinci’nin hayali Hava Kuvvetleri’nde savaş uçağı pilotu olmak. Hayallerinin bir kısmını TEKNOFEST’te gerçekleştiğini söyleyen Ekinci, “TEKNOFEST, benim hayallerimi ufak çaplı da olsa bana yaşatıyor. En çok roket ve uçaklarımız dikkatimi çekiyor” diye konuştu.

Ahmet Çakmak, Nilay Çakmak

3 KEZ GELDİK

Ahmet Çakmak, ikisi kızı Nilay Sude Çakmak’la olmak üzere TEKNOFEST’i 4 günde 3 kez ziyaret ettiğini söyledi. Nilay Çakmak, babasının asker emeklisi olduğu için ilgisini en çok silahların çektiğini belirterek, yerli silahların çok etkileyici olduğunu belirtti.

Fatma Topaloğlu

IŞILTIYI GÖRDÜM

Üniversiteli gençlerin projelerinden çok etkilendiğini söyleyen 73 yaşındaki Fatma Topaloğlu da “Üniversitelerin ve projelerin stantlarını gezerken gençlerin gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Yaptıkları işlerden gurur duyuyorlar, biz de onların yaptıklarını TEKNOFEST sayesinde gördükçe gurur duyduk.” dedi.

Bayrağımızı dünyaya göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST’te isimlerini açıkladığı uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te uzay meraklılarının ilgi odağı oldu. Uzay yolcuları Alper Gezervancı ve Tuva Cihangir Atasever, uzayda yapmak istedikleri ilk şeyin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi. “Biz bayrağımızı uzaya götürmüyoruz. Bayrağımız bizi uzaya götürüyor” diyen Alper Gezeravcı, “O nedenle öncelik bayrağımızın oradaki varlığını tüm dünyaya göstermek

olacak. Türkiye’ye karşı bayrağımızı açıp fotoğraf çekeceğiz ve Türkiye Uzay Ajansı ile fotoğrafımızı paylaşacağız” diye konuştu.

Barkan ve Kapgan’a yoğun talep var

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TEKNOFEST’te kurulan stantta Havelsan’ın geliştirdiği insansız kara aracı Barkan ve Kapgan hakkında bilgi verdi. Barkan ve Kapgan ile ilgili özellikle Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’da birçok ülke ile temasta oldukların belirten Nacar, şöyle devam etti: “Yakın zamanda araçlarımızı ilgili bölgelerde kullanıcı testlerine sokmak için hazırlıklar yapıyoruz. Aynı şekilde müşteriden gelen istekler doğrultusunda farklı tip faydalı yüklerin araçlarımıza entegre edilmesi noktasında da çalışmalar yürütülüyor. Bu faydalı yüklerin bölge isteklerine yönelik kullanıcının kullanımını kolaylaştırıcı olması ve azami fayda sağlaması için öncellikli testlerimizi yurt içinde müşteri ile birlikte yaptıktan sonra ilgili faydalı yükleri bölgede test etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca araçlara silah ve mühimmat entegrasyonu için de çalışmalarımız devam ediyor.”

Gençler bu sefer şirketleriyle ödül aldı

2018 yılında yapılan ilk TEKNOFEST’e üniversiteleri ile katılıp ödül alan gençler, 2023 TEKNOFEST’ine kendi şirketleri ile katılarak ödül kazandılar. 2018 yılında Sürü İHA kategorisinde katılarak dereceye giren ve ilham aldıkları bu serüvene kendi şirketlerini kurarak devam ettiren Burak Yörük, Kadir Özgün ve Esad Dağ, bugünlerde Yeni nesil Emniyet ve Güvenlik İHA’sı ile katılarak ilham aldıkları projeyi devam ettirdiklerini gösterdi.

KAAN F-16’lardan daha iyi olacak

TEKNOFEST’teki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) stantları da yoğun ilgi gördü. SOLOTÜRK Gösteri Ekibi de festival boyunca çok sayıda farklı manevrasıyla binlerce izleyiciyle buluştu. SOLOTÜRK ve Bayraktar Akıncı, gökyüzünde bir ilki gerçekleştirip birlikte uçuş yaparak ziyaretçileri selamladı. SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert, gelecek dönemlerdeki TEKNOFEST’lerde her Türk pilotu, her Türk genci gibi Milli Muharip Uçak KAAN ile uçmak istediklerini söyledi.

KEYİFLE İZLEYECEĞİZ

Mert, “Şu an envanterdeki performans açısından en yüksek seviyedeki uçak F-16. KAAN ondan daha iyi olacak, sabırsızlanıyoruz. SOLOTÜRK görevini belirli bir süre içerisinde yapıp tekrar filolarımıza döneceğiz. Bizler KAAN’a yetişemeyebiliriz ama bizden sonrakiler belki de KAAN pilotu olacak.

Biz de keyifle onları izleyeceğiz” diye konuştu.







