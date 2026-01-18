Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan hastanenin çatısında yangın çıktı

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan hastanenin çatısında yangın çıktı

19:2618/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Bağcılar’da, “yenidoğan çetesi” soruşturması kapsamında kapatılan özel hastanenin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bağcılar’da "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kapatılan özel hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


#İstanbul
#Bağcılar
#hastane
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sorgulama