Adana'da yol kenarında başlayıp ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

22:4617/01/2026, Cumartesi
G: 18/01/2026, Pazar
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Göller Yolu mevkisinde bulunan Eskimantaş Mahallesi’nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.




