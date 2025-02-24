Yenidoğan Çetesi'nin 4 sanığı hakkında tahliye kararı verildi

25’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında Mahkeme Heyeti tutuklu olan 25 sanıktan Emine Avcı, Funda Özen, Hüseyin Gündüz ve Serdar Yüksel’in adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan sanık sayısı 21’e indi. Bir sonraki duruşma 21 Nisan saat 10:00’da yapılacak.