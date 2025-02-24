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Yenidoğan Çetesi'nin 4 sanığı hakkında tahliye kararı verildi

Yenidoğan Çetesi'nin 4 sanığı hakkında tahliye kararı verildi

15:4124/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
DHA
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Davada tutuklu sayısı 21'e düştü.
Davada tutuklu sayısı 21'e düştü.

'Yenidoğan Çetesi' davasının üçüncü duruşmasında mahkeme, tutuklu bulunan 25 sanıktan 4'ü hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

25’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında Mahkeme Heyeti tutuklu olan 25 sanıktan Emine Avcı, Funda Özen, Hüseyin Gündüz ve Serdar Yüksel’in adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece davada tutuklu yargılanan sanık sayısı 21’e indi. Bir sonraki duruşma 21 Nisan saat 10:00’da yapılacak.


#Yenidoğan çetesi
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