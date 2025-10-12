Yenikapı’dan İsrail Konsolosluğu’na ‘Gazze’ye Özgürlük Konvoyu'

BÜDAK Arama Kurtarma üyesi akademisyen Kadir Şeker, "Bugün burada bulunmamızın amacı, Gazze halkının ihtiyaç duyduğu desteği hep birlikte haykırmaktır. Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından, bölgenin yeniden ayağa kalkması, insanlığın vicdanı adına hepimizin ortak sorumluluğudur. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaklaşık 70 bin sivil, büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere öldürüldü. 165 binden fazla kişi yaralandı, binlercesi hâlâ enkaz altında. İsrail’in saldırılarında 150 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldı. 268 bin konut tamamen, 150 bini aşkın konut kısmen yıkıldı, yüz binlerce aile evsiz kaldı. Sağlık sistemi çöktü, temel hizmetler durdu. Çocuklar barınma ve tedavi imkanı bulamıyor; hastalar ilaçsız, insanlar susuz, aç ve korunmasız yaşıyor. Gazze’deki 2 milyon insanın tamamı, bugün acil insani yardıma muhtaç durumda. Varılan ateşkes anlaşması, yeni bir başlangıç olmalıdır. Bu anlaşmanın sağlıklı bir şekilde uygulanması garantör devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından titizlikle izlenmelidir. İsrail’in saldırılarının yanı sıra, yardım girişlerini engellemesi ve sınır kapılarını kapatması sebebiyle yüzlerce Gazze’li kardeşimiz açlık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Dün itibarıyla Gazze’ye insani yardım tırları girmeye başlamıştır. Ancak bu yeterli değildir. Gazze’nin gıdadan barınma malzemelerine, ilaçtan bebek bezine, temizlik ürünlerinden hastane ekipmanlarına kadar her alanda acil desteğe ihtiyacı vardır. Bizler, Türkiye’deki arama-kurtarma ekipleri olarak, yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini ve hala enkaz altında bulunan cenazelerin çıkartılması için gönüllü olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Cansız bedenlere saygılı, uluslararası standartlara uygun, güvenli ve koordineli biçimde çalışmak için hazırız. Güvenli giriş koşulları sağlandığında, ekiplerimiz Gazze’ye giderek arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında aktif görev alacaktır. Tüm faaliyetlerimiz, uluslararası hukuk, güvenlik protokolleri ve ateşkes hükümlerine uygun biçimde yürütülecektir. Dünya ülkeleri, artık sadece kınama açıklamalarıyla yetinmemeli, ateşkesin sürdürülmesi, yardımların girişi ve işgalin sona ermesi için bütün imkânlarını seferber etmelidir. Her birimiz, ‘Ben Gazze için ne yapıyorum?’ diye kendimize sormalıyız. Bu mücadele, insanlığın onur mücadelesidir. Bizler de bu onurlu mücadelenin yanında durmaya, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için çalışmaya kararlıyız" dedi.