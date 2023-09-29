Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat: Son gün 1 Ekim

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim’e kadar başvurmaları gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim’e kadar yapması gerekiyor.

Depremzedeler için kolaylık

Ancak YSK, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi’ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un, “Seçim dönemi” başlıklı 8. maddesi, “Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.” hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak.

Adres değişikliği nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres beyanına ilişkin hizmetler e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Farklı bir şehir veya mahalleye taşınan yurttaşlar ise ikametgah değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmek zorunda.

Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.

Nüfus Müdürlüğünden adres değişikliği nasıl yapılır?

Nüfus Dairesi üzerinden adres değişikliği için vatandaşların randevu alması gerekiyor.

Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.

Eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgeler istenir. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.





e-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.

SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.







