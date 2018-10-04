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POLİTİKA

Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayları kim olacak? AK Parti'nin aday profili

Yerel yönetimlere marka isimler mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki aday profiline ilişkin şifreleri vermeye devam ediyor. Son açıklamalar, siyasete uzak ancak marka değeri yüksek isimlerin de aday olabileceğini gösteriyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin nasıl bir aday profili olacağının ipuçlarını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin nasıl bir aday profili olacağının ipuçlarını verdi.

Yerel seçimlere dair takvim hızla işlerken, başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi mega kentler olmak üzere partilerin hangi adaylarla seçime gireceği konusu da oldukça merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısında sürece dair açıklamaları seçim döneminde partinin ortaya koyacağı aday profilini de ortaya koydu.

Kibir abideleri gelmesin

  • Erdoğan, AK Parti'nin belirleyeceği adaylar için konuşmasında sıklıkla 'ehliyet ve liyakat' kavramlarına vurgu yapan Erdoğan, "Seçim döneminde kimse 'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar" ifadesini kullanmıştı.

"Bize tevazu ehli isimler getirin" diyen Erdoğan, "Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyin. Gurur kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan davayı hazmetmiş isimleri getirin" demişti.

24 Haziran ile benzer bir süreç yaşanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birikimi ve projeleriyle hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık" diyerek gelecek dönemin ilk ve en önemli sinyallerinden birini de vermiş oldu.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde halkla her buluşmasında 'Türkiye'nin bir şirket gibi yönetilmesi' konusuna değinmiş ve yeni kabinede kendi iş alanlarında her biri çok önemli işlere imza atmış isimleri bakan olarak atamıştı.

Siyaset dışı isimler olabilir

Erdoğan'ın yerel seçim çalışmasında bununla aynı değil ancak benzer bir yol izleyebileceği üzerinde duruluyor.

  • Halkın çok sevdiği, milletin güvenini kazanan, vatandaşın gönlüne giren ancak herhangi bir siyasi yapıyla ya da partiyle işi olmayan isimlerin önümüzdeki dönemde AK Parti'den aday yapılması ve seçimleri kazanıp görev aldıkları kentlerde çok önemli değişimlere imza atmaları bekleniyor.

Adayların, yaptığı işlerle toplumun genelinde önemli bir yer edinmiş marka değeri yüksek, aday olacakları şehir için oldukça uyumlu isimler olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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