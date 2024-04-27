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Yerimiz bellidir hakikatin yanıdır

TRT İspanyolca’nın tanıtım toplantısında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Filistin’in yanında olduğunu vurgulayarak “Yerimiz bellidir” mesajı verdi. Altun, “Ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davası mevzubahis olduğunda yerimiz bellidir. Yerimiz, hakikatin yanıdır” dedi.

04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:37 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir otelde düzenlenen TRT İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT İspanyolcanın tanıtım programında konuştu. "TRT İspanyolca Dijital Haber Platformu"nun lansmanını gerçekleştirdiklerini söyleyen Altun, TRT İspanyolcanın hem Türkiye hem de İspanyolca konuşulan ülkeler nezdinde tüm insanlığa faydalı ve hayırlı olmasını umduğunu ifade etti. "Toplumlar olarak birbirimizi daha yakından tanımaya ihtiyacımız var.” diyen Altun, “Batı'nın konuştuğu, Batı dışı dünyanın sustuğu ve sadece Batı'yı dinlediği, Batı'nın söylem imal edip Batı dışı dünyanın bu söylemleri tükettiği bir dünyada adalet olabilir mi? Olamaz. Sadece ve sadece Batılı sömürge düzeni derinleşir, kökleşir, daha fazla kurumlaşır. Bizim mücadelemiz, bu sömürge düzenine son verme, küresel adaleti tesis etme mücadelesidir." dedi.


HAKİKATİN NÖBETİNİ TUTUYORUZ

Son örneğini Gazze'deki soykırımda gördükleri zalimin mazluma zulmettiği bir düzene karşı çıktıklarını söyleyen Altun, "Beklenileceği üzere küresel düzenin bu adaletsizliğine karşı durmamız, haksızlıklar karşısında hakikati haykırmamız, adaletten yana tavır takınmamız İsrail gibi kötücül amaçlara sahip mahfilleri rahatsız ediyor. Bu kötücül mahfiller, terörle soykırımla sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyalarıyla hakikati çarpıtmaya, zulümlerini artırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Altun, bugün burada yeni bir medya kanalı kurduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Medya kanalını kurduğumuz bugün de İsrail'in gazetecileri katletmesini lanetlemeliyiz. Biz buradan Gazze'de şehit düşen 140'ı aşkın kahraman gazeteci kardeşimizi selamlıyoruz. Allah onlara rahmet etsin diyoruz. Onlar gerçek medya kahramanlarıdır." İsrail'in zulümleri dolayısıyla yargılanacağını ve cezalandırılacağını ifade eden Altun, "Ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davası mevzubahis olduğunda yerimiz bellidir. Yerimiz, hakikatin yanıdır. Yerimiz katledilen o masum gazetecilerin yeridir. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin her zaman en büyük destekçisi olmuştur ve bu devletin kurulmasıyla bölgeye barış gelebileceğini güçlü bir şekilde vurgulamıştır, bunu vurgulamaya da devam edecektir. Zira, biz hakikat nöbeti tutuyoruz. Hakikat için savaşıyoruz ve buradaki gayretlerimiz de bununla ilgidir." diye konuştu.


İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon sorunu toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde "Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli" gerçekleştirildi. Panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın karanlık bir girdaptan geçtiğini ve farklı sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirterek bu süreçte bölgesel ve küresel krizlere, çatışmalara sık sık tanık olunduğunu ifade etti. Altun, söz konusu tüm bu sorunları daha kaotik hale getirenin ise dezenformasyon sorunu olduğuna işaret ederek, çağın vebası haline gelen dezenformasyon sorununun toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın olduğunu bildirdi.

#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Filistin
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