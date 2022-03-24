Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı

Düzce'de köpeği tekmeleyen adama böyle tepki gösterdi: Ona vuracağına bana vur

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın, gezdirdiği köpeğine tekme atan kişiye tepki gösterdi. Köpeğin sahibinin üzerine yürüyen kadın, 'Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana' dedi.