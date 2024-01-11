Sosyal medya dolandırıcıları, yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Dolandırıcılar, açtıkları sahte profillerden "yurtdışına taşınıyoruz, eşyalarımız uygun fiyata satılık" ya da "Havalimanında unutulan bagajların satışına başlanıyor" ilanı yayınlıyor. 25-30 bin liralık ürünleri 5 bin lira gibi fiyatlara satıyormuş gibi yapıyorlar ve ekledikleri linkle vatandaşları tuzağa düşürüyor. Mağdurlar, 'Beni aceleye getirdiler' derken, uzmanlar ise siber dolandırıcılara karşı bir kez daha uyardı.