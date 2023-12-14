Kopya Instagram hesabıyla vurgun: 4 bin müşteri mağdur oldu

"Bizi bir müşteri aradı, onun sayesinde farkına vardık. Bizim kendi ismimiz ve logomuzu, adresimizi, mağazamızın içinden görüntülerle Instagram hesabı açmışlar. Farklı markalardan ürünleri sergileyerek, bizim sayfamızmış gibi yarı fiyatına satış yaptıklarını gördük. Önce, 'Kapıda ödeme var' diyorlar sonra, 'Kampanyamız sadece para transferi için geçerli' diyorlar. 27 Kasım tarihinden itibaren mağdurlar, bize ulaşmaya başladı. Bu mağdurları da savcılığa yönlendiriyoruz. Bu süre içerisinde 4 bine yakın kişi mağdur edilmiş. Marka ihlali yönünden şikayetçi olduk. Bu süreçte iş kaybımız oldu. Sabahtan gece yarılarına kadar telefonla vatandaşlara durumu anlatıyoruz. Bu dolandırıcıların yakalanacağına inanıyoruz"