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Kopya Instagram hesabıyla vurgun: 4 bin müşteri mağdur oldu

Konya'da bir butiğin Instagram hesabını kopyalayıp, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kendileri ile irtibata geçen 4 bin müşteriyi dolandırdı. Bir müşterinin kendilerine ulaşması ile gerçeği ortaya çıkaran butik sahibi Haydar Sular (43), suç duyurusunda bulundu.

13:55 - 14/12/2023 Perşembe
DHA
Delilleri toplayan dükkan sahibi Sular, avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Delilleri toplayan dükkan sahibi Sular, avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Selçuklu ilçesinde kadın giyim butiği işleten Haydar Sular, 17 gün önce bir müşterinin, butiğin Instagram hesabı üzerinden aldığı elbisenin kendisine ulaşmadığını söylemesi üzerine sosyal medya hesaplarını kontrol etti.


Sular, butiğinin aynı isimle açılan sosyal medya hesabı olduğunu fark etti.


Sahte hesabı kontrol eden Sular, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkardıkları yalanı ile vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.


Delilleri toplayan Sular, avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Bu süre içerisinde 4 bine yakın kişi mağdur edilmiş'

Hüseyin Sular,
"Bizi bir müşteri aradı, onun sayesinde farkına vardık. Bizim kendi ismimiz ve logomuzu, adresimizi, mağazamızın içinden görüntülerle Instagram hesabı açmışlar. Farklı markalardan ürünleri sergileyerek, bizim sayfamızmış gibi yarı fiyatına satış yaptıklarını gördük. Önce, 'Kapıda ödeme var' diyorlar sonra, 'Kampanyamız sadece para transferi için geçerli' diyorlar. 27 Kasım tarihinden itibaren mağdurlar, bize ulaşmaya başladı. Bu mağdurları da savcılığa yönlendiriyoruz. Bu süre içerisinde 4 bine yakın kişi mağdur edilmiş. Marka ihlali yönünden şikayetçi olduk. Bu süreçte iş kaybımız oldu. Sabahtan gece yarılarına kadar telefonla vatandaşlara durumu anlatıyoruz. Bu dolandırıcıların yakalanacağına inanıyoruz"
dedi.

11 ayrı banka hesabı tespit edildi

Dolandırıcılara ait 11 banka hesabını belirlediklerini söyleyen Haydar Sular'ın avukatı Sena Tan ise
"Müvekkilim açısından kişisel verilerin ve marka ihlal edilmesi bakımından şikayetçi olduk. Şu an ulaştığımız 11 tane banka hesabı var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Bir kısmına da konulmasını bekliyoruz. Şu aşamada vatandaşların bir kısmı, tüketici mahkemesine başvurmaya başladı. Daha fazla mağduriyet olmaması için de onları yönlendiriyoruz"
diye konuştu.

Öte yandan dolandırıcıların müşterilerle girdikleri diyaloglarda, bazı vatandaşların para transferinden kaygı duyduklarında,
"Merak etmeyin efendim, içiniz rahat olsun"
şeklinde yanıt verdikleri ekran görüntülerine yansıdı.



Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş
Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.

Fon vurgununda eski futbolcu Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: 'GPS'li çanta' detayı hayrete düşürdü
Fon vurgununda eski futbolcu Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: 'GPS'li çanta' detayı hayrete düşürdü

Futbol camiasında yüksek faiz vaadiyle dolandırılan isimlerden biri olan eski futbolcu Semih Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaya, bankacı Seçil Erzan'ın 200 bin dolarlık fon getirisini mavi çanta içinde kendisine verdiğini, bu parayı aldıktan sonra Denizbank'taki hesabına yatırdığını söyledi. Çantayı Seçil Erzan'a geri vermek isteyince, Erzan'ın "Çanta sende kalsın" dediğini söyleyen Kaya, ertesi gün havalimanında çantasından ses gelmesi üzerine GPS cihazı bulduğunu belirterek "Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm" dedi. Seçil Erzan'ın da savcılık ifadesinde tehditler aldığı için korktuğu Semih Kaya'yı suçladığı öğrenildi.




#Dolandırıcılık
#Konya
#Instagram
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