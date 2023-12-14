Kopya Instagram hesabıyla vurgun: 4 bin müşteri mağdur oldu

Selçuklu ilçesinde kadın giyim butiği işleten Haydar Sular, 17 gün önce bir müşterinin, butiğin Instagram hesabı üzerinden aldığı elbisenin kendisine ulaşmadığını söylemesi üzerine sosyal medya hesaplarını kontrol etti.
Sular, butiğinin aynı isimle açılan sosyal medya hesabı olduğunu fark etti.
Sahte hesabı kontrol eden Sular, marka ürünleri yarı fiyatına satışa çıkardıkları yalanı ile vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.
Delilleri toplayan Sular, avukatıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.