Polat çifti soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi'ne yurtdışı çıkış yasağı talebi

Bir süredir cezaevinde olan Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Av. Özgecan Sırma, Polat'ın çocukluğundan bahsetti. Sırma "Ben helikopter ve altın kahve olayından sonra haberdar oldum. 'Dilan'a ne olmuş' dedim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Polat'ın geçmişte intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Sırma "Biz 17 yaşındayken Engin'in çoraplarını kokluyordu. 'Kocam kocam' demesi şov değil, gerçek. Belki de ailedeki duygu eksikliğindendi. Aşk diyemeyeceğimiz, saplantı boyutunda bir bağı var." dedi.