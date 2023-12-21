16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk trafikte dehşet saçtı

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Abacılar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki T.G idaresindeki 42 AJS 440 plakalı hafif ticari araç, Yalvaç Yeni Sanayi Kavşağı'nı geçtiği esnada, kavşağa giriş yapan Ş.T (70) idaresindeki 17 FZ 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile her iki araç sürücüsü de hafif yaralandı.
İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.