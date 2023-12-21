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16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk trafikte dehşet saçtı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk kullandığı araçla kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

16:33 - 21/12/2023 Perşembe
IHA
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Abacılar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki T.G idaresindeki 42 AJS 440 plakalı hafif ticari araç, Yalvaç Yeni Sanayi Kavşağı'nı geçtiği esnada, kavşağa giriş yapan Ş.T (70) idaresindeki 17 FZ 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç sürücüsü de hafif yaralandı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Bakan Uraloğlu: Trafik güvenliği için en önemli tedbir akıllı ulaşım sistemi
Bakan Uraloğlu: Trafik güvenliği için en önemli tedbir akıllı ulaşım sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezinde incelemelerde bulundu. TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile merkezdeki laboratuvarları gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından "Günümüzde demiryolu olsun, karayolu olsun, havayolu ya da denizyolu olsun tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir" diyerek, "Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz" dedi.


#Isparta
#Yalvaç
#Trafik Kazası
27 dakika önce
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