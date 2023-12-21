16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk trafikte dehşet saçtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezinde incelemelerde bulundu. TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile merkezdeki laboratuvarları gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından "Günümüzde demiryolu olsun, karayolu olsun, havayolu ya da denizyolu olsun tüm ulaşım modlarında trafik güvenliğini arttırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri akıllı ulaşım sistemleridir" diyerek, "Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz" dedi.