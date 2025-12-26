Yeni Şafak
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

16:1226/12/2025, Cuma
AA
Yılbaşında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 482 şüphelinin de aralarında bulunduğu 979 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada, 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1376 personelin katıldığı sabit yol uygulamasına, bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1256 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 337 bin 782 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 482 şüphelinin de bulunduğu 979 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 19 fişek, 967 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin lira ele geçirildi.

Bu kapsamda 670 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine ve 2 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 344 araç ile 1186 motosiklet kontrol edildi.

Toplam 3 bin 543 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 319 bin 485 liralık trafik cezası da kesildi.




