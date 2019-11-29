Gündem Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Adanada son yolculuğa uğurlandı 5 gün önce de dedesi vefat etmişti
ADANA

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Adana'da son yolculuğa uğurlandı: 5 gün önce de dedesi vefat etmişti

Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Haber Merkezi AA
Şehidin annesi ve babası, oğullarının tabutunu bırakmadılar.
Şehidin annesi ve babası, oğullarının tabutunu bırakmadılar.

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.
  • Şehit Çabuk'un (24) naaşı, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Ünlen, annesi Feriha, kardeşi Fatma Çabuk ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, defnedilmek üzere mezarlığa götürülüyor.

5 gün önce vefat eden dedesinin cenazesine katılamamıştı

Kozan Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Şehidin babası Ünlen, gözyaşlarına hakim olamadı.
Jülide Sarıeroğlu, tören sırasında bir süre, teskin ettiği anne Feriha Çabuk'un yanında durdu.

Geçen yıl göreve başlayan ve bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un, Pençe Harekatı bölgesinde görev yaptığı için 5 gün önce vefat eden dedesi Ali Çabuk'un cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

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