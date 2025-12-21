Yeni Şafak
Yılın en kısa gününde deniz suyu çekildi sahilde yarıklar oluştu

17:0621/12/2025, Pazar
IHA
Ula’nın turistik Akyaka Mahallesi’nde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.
’Gün dönümü’ olarak da adlandırılan yılın en kısa gündüzü, en uzun gecesi 21 Aralık’ta Muğla için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla genelinde olumsuz bir durum yaşanmazken, ’sakin kent’ unvanlı Ula’nın turistik Akyaka Mahallesi’nde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur öğle saatlerinde sona ererken, yağış nedeniyle Akyaka Mahallesi’nin iç kesimlerinden gelen yağmur suyu 300 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde sahil kumları denize sürüklendi ve sahilde yarıklar oluştu.

Atmosferik değişim nedeniyle Akyaka sahilinde deniz suyu da iç kesimlere doğru yaklaşık 10 metre çekildi. Adacıkların oluştuğu sahilde yağmurun etkisini azaltması nedeniyle büyükler sahilde yürüyüş yaparken, çocuklar oluşan adacıklar üzerinde oyun oynadı.



