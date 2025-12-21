10 gün önce de Balıkesir’e düşmüş

Manyas ilçesi Salur Mahallesi'nde 10 Aralık akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara'ya götürüldü.

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, yaşananlara ilişkin bilgi verdi. Muhtar Öncel, “Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA'nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA'yı jandarma ekipleri inceledi. İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA'yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler” ifadelerini kullandı. Öte yandan önceki gün Kocaeli’nin İzmit ilçesine düşen Rus menşeli Orlan-10 tipi keşif ve gözetleme amaçlı bir İHA’ya yönelik inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.