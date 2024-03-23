Yılmaz'ın orada ne işi var bilmiyorum

CHP İstanbul eski il başkanı canan Kaftancıoğlu, para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Kaftancıoğlu yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinde, il başkanlığı görevine seçildikten sonra bina satın almak için “Bir tuğla da sen koy" kampanyası başlattıklarını söyledi. Kampanyayı başlattıktan sonra bina arayışına girdiklerini belirten Kaftancıoğlu, ardından bahse konu binanın mal sahipleri ile irtibata geçtiklerini aktardı.

MAKBUZ KESİLDİ Mİ BİLMİYORUM

Kaftancıoğlu'na "Kampanyada ne kadar bağış toplandı? Usulüne uygun olarak makbuz verildi mi? Bağışlar resmi kanallar üzerinden mi elden mi yapıldı?" sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu ise şu cevabı verdi: "Bağışlar bankaya yatan paralardır. Ben hesaplara gönderilen paraların miktarını bilmiyorum. Hangi ilçe örgütüne, hangi parti yöneticisine ne kadar para gittiğini bilmem ve takip etmem mümkün değildir. Makbuz kesilip kesilmediğini bilebilmem mümkün değildir."

NAS'A BEN TALİMAT VERDİM

Binanın alımı için 41 milyon TL'ye anlaştıklarını anlatan Kaftancıoğlu, bedelin bir kısmının elden verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Para alışverişinin olduğu gün dönemin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu kendisinin Kılıçdaroğlu’na eşlik ettiğini Özgür Nas’ın avukatın ofisine gitmesi için talimatı kendisinin vermediğini ancak Nas’ın kendisine o gün ofise gideceğini bilgisini verdiğini elden ödenen paranın tutanak altına alınmasını da kendisinin söylediğini ifade etti.

YILMAZ NİYE ORADA BEN DE BİLMİYORUM

Canan Kaftancıoglu 17 milyon TL paranın elden verileceğini bildiğini ancak parayı ofise kimin getireceğini ve parayı nereden temin ettiklerini bilmediğini ifade ederken “Sadece Özgür Nas’ın orada olacağından haberim vardı. Diğer kişilerin orada olduklarını bilmiyordum” dedi. Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Yılmaz’ı tanımadığını da belirten Kaftancıoğlu, "Tuncay Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla ofiste olduğunu bilmiyorum. Bana da garip geldi" dedi.

TUTANAK ALTINA ALINDI MI

Savcının Ali Rıza Braka’ya elden ödenen 17 milyon TL parti gideri olarak veya herhangi bir kayıt altında resmi bir belgede yer almakta mıdır sorusuna ise, Kaftancıoğlu şu cevabı verdi: "Sayısız ilçeden ve kişilerden bağışlar geldiği için 17 milyon TL’nin içerisindeki tutarın belki bir kısmı veya tamamı tutanak altına alınmış ve makbuz kesilmiş olabilir. Ya da bir kısmı makbuzsuz alınmış olabilir. Benim bunları bilebilmem mümkün değildir. Ben bu 17 milyon TL’nin parti gideri olarak kaydedililip kaydedilmediğini bilmem mümkün değildir."

Parayı başkan verdi

CHP’deki skandal para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada sürüyor. Görüntülerde paranın toplandığı Av. Gökhan Taşkapan’ın ofisine çantayla para getirdiği görülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, taşıdığı para dolu çantayı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in verdiğini söyledi. Keskin’in kendisini Harbiye tarafında ofisi bulunan Av. Ergün Özer’in ofisine çağırdığını anlatan Öksel, “Çantayı verdi. İçinde para olduğunu biliyordum. Ancak nereye götüreceğimi, götürme amacımı bilmiyordum. Başkanın şahsi olayı olduğunu düşündüm. Başkan bir adres verdi ve çantayı oraya götürmemi istedi. Doğrudan söylenen yere gittim” dedi. Savcının “Ne kadar para teslim ettin?” sorusunu Öksel şöyle cevapladı: “Ben para çantasını teslim aldığımda içinde ne kadar olduğunu bilmiyordum. Ofisteki Özgür Nas ve Can Poyraz'a ‘Tamam mı? Sorun var mı?’ diye sordum, ‘Tamam, sorun yok, her şey yolunda’ dediler.”

3 kişi daha ifade verecek

Para sayma görüntülerine ilişkin 3 kişi daha ifadeye çağırıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ve "Karkas Örme" şirketinin sahibi iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın “şüpheli” sıfatıyla savcılığa çağırıldı. Köksal, Halk TV’yi satın alacağı iddiasıyla gündeme gelmişti.











