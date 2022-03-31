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İSTANBUL

Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler

Çırağan'da 112 çınar ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB bu kez de İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirdi. İBB'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada yine benzer bir bahaneye sığındı. Açıklamada, "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar ağaç katliamına tepki gösterdi.


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Haber Merkezi Diğer
Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler
Onlarca ağacın kesilmesine tepki yağdı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir işe imza atmış ve Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını tek tek kesmişti. Görüntüler sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Bazı vatandaşlar ortaya çıkan manzaraya isyan etmişti. Gezi Parkında yeri değiştirilen ağaçları bahane ederek sokakları ateşe verenler, İBB'nin ağaç katlimanına ses çıkarmadı. Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili İBB'ye idari para cezası uygulamıştı.

BU KEZ TOPKAPI'DA KATLİAM YAPILDI

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB, bu kez de İstanbul Topkapı'da sessiz sedasız ağaç katliamı gerçekleştirdi. Haber7.com'da yer alan habere göre; İBB tarafından Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı katlettiği ortaya çıktı.

İBB'DEN KLASİK BAHANE

İBB'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada yine benzer bir bahaneye sığındı. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır"

VATANDAŞ TEPKİLİ

İstanbullı İBB'nin ağaç katliamına sessiz kalmadı. Vatandaşlar ağaçların 15 gün öncesine kadar yerinde olduğunu ve hepsinin sağlıklı durduğunu ifade etti. İnsanların yazın bu ağaçların gölgelerine sığındığını ve bu alanda piknik yaptığını dile getirerek İBB'ye tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları bahanesiyle köklerinden kesilmişti.
Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları bahanesiyle köklerinden kesilmişti.
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