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EĞİTİM

YKS Arapça Dil Testi'nin Türkiye birincisi sınava kendini denemek için girmiş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'nde Arapça sorularının tümünü doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Konyalı Muhammed Selman Güçlü, birincilik sevincini ülkesinden uzakta Ürdün'de yaşadı. Birincilik haberini dil eğitim aldığı Ürdün'de öğrenen Konyalı tıp öğrencisi Muhammed Selman Güçlü, "Arapçaya sevgim olduğu için girdim. Tercih yapmak için girdiğim bir sınav değil. Geçen yıl kazandığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimime devam edeceğim. Kendimi denemiş oldum" dedi.

Haber Merkezi AA
YKS Arapça Dil Testi Türkiye birincisi kim oldu? Muhammed Selman Güçlü
Muhammed Selman Güçlü

Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2020'de mezun olan Güçlü, sınav sonuçlarını dil eğitimi için gittiği Ürdün'de öğrendi.

Güçlü, mezun olduğu okulun öğretmenlerinin haber etmesiyle öğrendiği birinciliğini, yakınındaki arkadaşlarıyla kutladı.

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"Arapçaya da sevgim olduğu için girdim"

Geçen yıl yerleştiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenimine devam eden Güçlü, yabancı dile ilgi duyduğunu söyledi.

Güçlü, aile hekimi babasının mesleğini icra etmek üzere tıp eğitimine başladığını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Geçen yılki YKS ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleştim. Arapçaya da ilgim vardı. Tıp eğitimimle birlikte irtibatımı sürdürmeye çalıştım, kitapları okudum. Alan Yeterlilik Testi sonrası dil sınavında istediğim sonucu alamamıştım, 140'ıncı olmuştum. Bu yıl yeniden denemek istedim, hedefim 100'e girmekti. Hocam mesaj attı, sonuçlardan haberim yoktu, hemen bakmaya çalıştım. Sınava kendimi denemek için ve geçen yılki sonuçtan daha iyisini almak için girmiştim. Arapçaya sevgim olduğu için girdim. Tercih yapmak için girdiğim bir sınav değil. Geçen yıl kazandığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimime devam edeceğim. Kendimi denemiş oldum. Şimdi bu sonuçla hareket edeceğim bir hedef yok. İlerleyen süreçte bazı fırsatlar açılırsa değerlendirebilirim. Şu anki süreçte tercih yapmayı düşünmüyorum. Tıpta devam edeceğim."

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Bir hafta önce gittiği Ürdün'de dil eğitimi aldığını anlatan Güçlü, başarısının ardından ailesiyle telefonda görüştüğünü ve mutluluğunu paylaştıklarını anlattı.

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"Pek hissetmiyordum ancak baba duası gerçekleşti"

Güçlü, babasının kendisini motive ettiğine işaret ederek, "Ailemle görüştüm, onlar da çok sevindiler. Uzun konuşamadım, burada derslerim devam ediyor. Babam, birinci olabileceğimi söyleyerek cesaretlendiriyordu. Pek hissetmiyordum ancak baba duası gerçekleşti elhamdülillah. Arayan soran arkadaşlarımdan yoğun teveccüh var. Birinci olmak güzel bir duygu, 'sonuç gerçek mi' diye tekrar bakma isteği oluyor. Şükürler olsun güzel bir duyguymuş" ifadelerini kullandı.

Başarısının sırrını anlatan Güçlü, "Sınava 'öylesine' girmeme rağmen ciddiye aldım. Geçen yıl 60 dakikada çıkmıştım, bu yıl ise sınav süresinin tamamını kullandım. Aksi taktirde iyi sonuç doğurmuyor. Bir işi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterelim" dedi.

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