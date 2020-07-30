Bahçeli’den YKS birincisine burs: Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur

Evleksiz, alanı dışında elde ettiği Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti. Bilgisayar alanında kendisini geliştirmek istediğini anlatan Evleksiz, bu yüzden de bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini kaydetti.

Ümit Can Evleksiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini aktaran Evleksiz, “Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrindeki başarıları tebrik ediyor” dedi. YKS şampiyonu Ümit Can Evleksiz’in bundan sonraki eğitim masraflarını üstlenen MHP lideri Bahçeli, “Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.