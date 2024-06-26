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YKS kılavuzu'nda bir ilk: TYÇ logosuna sahip programlara yer verilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih edilecek bölümlerin yer alacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programlara yer verilecek.

17:21 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 109 üniversitenin 894'ü lisans ve 4'ü önlisans olmak üzere toplam 898 programı, 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ilk defa TYÇ logosuyla yer alacak.


Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile YÖK'ün uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021'den beri gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkı veriliyor.


Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda yer alması gerekiyor.


YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş yükseköğretim programları, YÖK'ün değerlendirmesi sonucunda TYÇ Kurulu gündemine alınması için MYK'ye iletiliyor ve TYÇ Kurulunun uygun bulduğu yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip oluyor.


Bu logo, diplomaların yurt dışında daha hızlı tanınmasına ve istihdam imkanlarının artırmasına olanak sağlarken, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlıyor.


Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: 'Bu öncelikli meselemiz'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin açıklamasında "Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz." ifadelerine yer verdi. Yeni müfredat ile de önemli mesajlar veren Tekin, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını söyledi.


#Avrupa Yükseköğretim Alanı
#Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
#Yükseköğretim Kurulu
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