Beş soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran'da yapılan 2021-YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı.

ÖSYM'nin sayısal verilerine göre TYT'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 68'i baraj olarak belirlenen 150 ve üzerinde puan aldı.

AYT'nin sayısal puan türünde adayların yüzde 42,85'i barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 60,09'u, eşit ağırlıkta yüzde 48,04'ü barajı geçti.

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YDT'de ise 104 bin 909 adayın yüzde 80,68'i baraj puan olan 180 ve üzerinde puan almayı başardı.

GÜNDEM YKS barajı düşürüldü

Önce tercih süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos Salı günü, yangın ve sel felaketleri sebebiyle 2021-YKS tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını 10 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YDT puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.

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YKS'de ikinci ek yerleştirme süreci ve baraj puanının düşürülmesi uygulamasıyla ilgili detaylar...

1- 20 Ağustos'ta tercih süreci sona erecek merkezi yerleştirme işlemleri hangi baraj puanına göre yapılacak?

2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylar, ÖSYM tarafından, yerleştirme puanları ve varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yükseköğretim programlarına yerleştirilecek.

2- Merkezi yerleştirme sonrası ek yerleştirme süreci nasıl ilerleyecek?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarına 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "ek yerleştirme" yapılacak.

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Ek yerleştirme sürecinde de TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak.

3- 2021-YKS'ye özel düşürülen baraj puanı uygulaması hangi aşamada devreye girecek?

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

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4- İkinci ek yerleştirme sürecinde baraj puanının düşürülmesi adayları nasıl etkileyecek?

Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.

YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.

5-Merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme tercih ve sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak?

YKS'ye giren ve TYT'de 150, AYT/YDT'de 180 barajını geçen adaylar, tercih işlemlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından 20 Ağustos 23.59'a kadar yapabilecek.

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Bu tercihlerin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.