YÖK'ten yapay zekâ hamlesi: Veri Analizi Okulu ücretsiz eğitim verecek

17:2722/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu'nun ücretsiz yapay zeka eğitimi vereceği bildirildi. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla YÖK tarafından hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Eğitimler 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

Okulda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin dünya çapında tanınan akademisyenleri tarafından, herkese açık ve ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek.

Kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile "veri analizi", "istatistik" ve "yapay zeka" alanlarında kuramsal bilgiyle uygulamalı beceriler birleştirilerek, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefleniyor.

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

Altı modüllü eğitim içeriği sunulacak

Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, yapay zeka olmak üzere 6 ayrı modülden oluşacak.

Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan eğitim modüllerinde, teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle birleştiren müfredat esas alınacak.

Böylelikle katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak aynı zamanda bu bilgiyi analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalar geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilecek.

Başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmuyor

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve başvuru için herhangi bir ön koşulun bulunmadığı program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olacak.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller, veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer, Veri Analiz Okulu'na başvurabilecek.

Başvuru süreci ve değerlendirme

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan başvuru formu doldurularak 7 Eylül'e kadar çevrim içi yapılabilecek.

Değerlendirmede adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma anlama düzeyleri ve başvuru formunda yer alan motivasyon beyanı dikkate alınacak.

Başvuru sonuçları 15 Eylül'de açıklanacak.



