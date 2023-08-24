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Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14:26 . 24/08/2023 Perşembe
DHA
Manisa'da feci kaza: Yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki 40 LF 766 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Hakkı Güzel (50) yönetimindeki 45 Y 7220 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, sürücü Güzel, K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#Manisa
#yolcu otobüsü
#midibüs
#kaza
43 dakika önce
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