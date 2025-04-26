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Yoldan geçerken minibüs çarptı: Yaşlı adam hastanede kurtarılamadı

Yoldan geçerken minibüs çarptı: Yaşlı adam hastanede kurtarılamadı

15:1226/04/2025, Cumartesi
DHA
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Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 79 yaşındaki Arap Ökmen, hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin Kızıltepe'de plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Arap Ökmen'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ökmen, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ökmen, burada hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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