|
Gündem

Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: İki yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, anayolun karşısına geçmek isteyen anne Hatice Kul (43) ile kızı E.K.'ya (10) seyir halindeki kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Hatice Kul'un durumunun ağır olduğu belirlendi.

07:28 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kul ile kızı E.K.’ya çarptı.


Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çarptığı anne ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Anne Hatice Kul'un sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




#Bursa
#Orhangazi
#Kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TSK 2 BİN 248 ASTSUBAY ALIMI! KPSS 60 puanı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olabilecek