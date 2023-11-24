Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: İki yaralı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kul ile kızı E.K.’ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çarptığı anne ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Anne Hatice Kul'un sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.