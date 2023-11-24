Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: İki yaralı

Gaziantep'te sokak düğünü sırasında iddiaya göre gelinin eski eşi ve yakınları silahlarda dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.