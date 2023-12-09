Yolun karşısına geçmek isteyen kadını hayattan kopardı

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Soruşturmada, Avanos Noterliği'nde 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi. 234 şüpheli gözaltına alındı.