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Yolun karşısına geçmek isteyen kadını hayattan kopardı

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
23:07 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzi Çakmak caddesi İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. E.C.C idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Ö. (61) isimli kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralanan Hatice Ö. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Kaza
#Fevzi Çakmak Caddesi
1 saat önce
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