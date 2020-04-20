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YOZGAT

Yozgat haberleri... Horoz dövüşüne polis baskını: 21 kişiye 92 bin 400 lira para cezası

Yozgat'ta horoz dövüşüne polis baskını: 21 kişiye 92 bin 400 lira para cezası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ahırda horoz dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, 'kumar oynamak'tan toplam 26 bin 250 lira; 'sosyal mesafeye uymamak'tan da 66 bin 150 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Sosyal mesafeden de ceza yediler...
Sosyal mesafeden de ceza yediler...

Sorgun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde bir ahırda horoz dövüştürülerek yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 11 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, flaster, gaga zımparası ve dövüş ringi bulundu.

Horoz dövüştüren 21 şüpheliye suçüstü
OYNAT 00:53
Horoz dövüştüren 21 şüpheliye suçüstü
'ın Sorgun ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara suçüstü baskın yapıldı. Gelen ihbar sonrası belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere hem horoz dövüştürmekten, hem de koronavirüs kurallarını ihlalden, toplamda 92 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere yasa dışı bahis oynamaktan bin 250 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere 92 bin 400 liralık idari yaptırım uygulandı.

DHA

Operasyonun ardından ele geçirilen 11 horoz ise Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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