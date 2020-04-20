Yozgat'ta horoz dövüşüne polis baskını: 21 kişiye 92 bin 400 lira para cezası

Sorgun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde bir ahırda horoz dövüştürülerek yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 11 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, flaster, gaga zımparası ve dövüş ringi bulundu.

OYNAT 00:53 Horoz dövüştüren 21 şüpheliye suçüstü Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara suçüstü baskın yapıldı. Gelen ihbar sonrası belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere hem horoz dövüştürmekten, hem de koronavirüs kurallarını ihlalden, toplamda 92 bin 400 lira para cezası uygulandı. BiP'te paylaş

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Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere yasa dışı bahis oynamaktan bin 250 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 3 bin 150 lira olmak üzere 92 bin 400 liralık idari yaptırım uygulandı.

DHA

Operasyonun ardından ele geçirilen 11 horoz ise Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.