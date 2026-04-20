Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
YSK kararını verdi: 7 Haziran'da sandık kuruluyor 3 şehirde seçim yapılacak

YSK kararını verdi: 7 Haziran'da sandık kuruluyor 3 şehirde seçim yapılacak

14:4120/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak.
Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılmasını kararlaştırdı.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçim heyecanı yaşanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek.

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Ayrıca, seçimlere katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK'de kura çekilecek.



#ara seçim
#Belediye Başkanı
#YSK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? aolweb.meb.gov.tr