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ANKARA

Yunanistan ile tüm sorunlar masada

Türkiye ile Yunanistan arasında başta Ege Denizi olmak üzere sorunlu alanlara ilişkin işbirliğini geliştirmek amacıyla başlatılan görüşmelerin ikincisi Ankara'da başladı. Her iki taraf da iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel barışın devamlılığı için sorunlu alanlarda atılabilecek tüm adımları açıkça konuşacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara ile Atina arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken, iş birliğini geliştirmek amacıyla ilki Yunanistan'da yapılan görüşmelerin ikincisi Türkiye'de başladı. 21 Haziran’a kadar devam edecek görüşmelerde iki ülke askeri heyetleri bir araya gelecek.

Bir yandan Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilim sürerken bir yandan da diplomatik kanalların çalıştırıldığı görüşmelerde Türkiye, bugüne kadar iki ülke arasında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs dahil var olan tüm sorunlu meseleleri masaya taşımıştı. Taraflar iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel barışın devamlılığı için atılabilecek adımları ortaya koyacak.

BİR AY ARAYLA YENİDEN

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerde, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek ve güven arttırıcı tedbirleri yeniden devreye sokmak amaçlanıyor. Görüşmelerde mutabakata varılan konularda iyi komşuluk ilişkilerinin devamı için tedbirler alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’deki temasları ardından askeri seviyede başlatılan görüşmelerin ilki 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilmişti. Son dönemde iki ülke arasında artan gerilime karşın askeri heyetler arasındaki görüşmelerin ilki “yapıcı bir ortamda” tamamlanmış ve Türk heyetin Atina’da çok güzel karşılandığı bildirilmişti.

HER İHTİLAF KONUŞULUYOR

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde güven arttırıcı önlemlere ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla başlatılan görüşmelerde, Türkiye iki ülke arasındaki sorunlu konuların tamamını masaya taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina’ya giden askeri heyete bu yönde verdiği talimatı, “'Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta ne sorun varsa hepsini masaya koyun' dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun. Biz barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız” sözleriyle açıklamıştı.

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  • Bakanlardan yakın takip
  • Erdoğan-Çipras görüşmesinin ardından, güven arttırıcı önlemler merkezli ilişkileri düzeltme ve iş birliğini arttırma gayretleri kapsamında ilk adım, önce Yunanistan ardından Türkiye olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz’de NATO görevlerinde bulunan iki ülke donanmasının karşılıklı liman ziyaretleri olmuştu. Bu iyi niyet adımlarının ardından iki ülke askeri heyetleri arasında başlatılan çalışmaların çerçevesi, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunan meslektaşı Evangelos Apostolakis tarafından belirlenmişti. İki bakan, iki ülke delegasyonu arasında güven arttırıcı önlemler merkezli bir iş birliği çerçevesi oluşturmak üzere bir takvimde anlaşmış ve 1988 Papoulia-Yılmaz Memorandumu’nun uygulanması konusunu detaylı olarak görüşmüşlerdi.

Mesajlarımız gayet açık

Aleksis Çipras
  • Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, AB'den yaptırım talebinde bulunacaklarını söyleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.
  • YAPTIRIM ŞANTAJI
  • Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söyledi. Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın" ifadelerini kullandı.
  • DIŞİŞLERİ’NDEN JET YANIT
  • Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı anında yanıt verdi ve Çipras'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB üyeliklerini suistimal ediyor. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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