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EDİRNE

Yunanistan’a kaçacaklardı: İki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Hudut Kartalları geçit vermiyor. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’a kaçacaklardı: İki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Foto/Arşiv

Uzunköprü’deki 1’inci derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, devriye esnasında 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak istedikleri belirlenen şüpheliler M.S.D. ve R.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sancaktepe'de şoförüyle tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalışan sürücü kamerada
OYNAT 00:32
Sancaktepe'de şoförüyle tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalışan sürücü kamerada
İstanbul Sancaktepe'de seyir halindeki otomobil sürücüsü şoförüyle tartıştığı kamyonetin önünü kesmeye çalıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. otomobil sürücüsü, trafikte insan canını tehlikeye attı. Olay, dün Sancaktepe Paşaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle kamyonet şoförüyle tartıştı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak kamyonetin önünü kesmeye çalıştı. Seyir halindeki kamyonetin üzerine otomobilini süren sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'da Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındaki 57 kaçak göçmeni yakaladı
OYNAT 00:48
Muğla'da Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındaki 57 kaçak göçmeni yakaladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarma ekipleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındaki 57 kaçak göçmeni yakaladı. Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 17.00 sıralarında İnlice mahallesinin Kumburnu Koyu'nda devriye görevi sırasında bir grup göçmen fark etti. Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 36 Kongo, 2 Togo, 6 Orta Afrika, 2 Kamerun, 8 Mali, 1 Chol Madagaskar, 1 Eritre ve 1 Yemen olmak üzere toplam 57 kaçak göçmen yakalandı.

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